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Lokman Hekim Üniversitesi Akademik Personel alacak

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
12 Şubat 2022 Cumartesi 10:55
Lokman Hekim Üniversitesi Akademik Personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Lokman Hekim Üniversitesine bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 12.06.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Lokman Hekim Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi’nin ilgili maddelerinde belirtilen koşullara göre öğretim elemanları alınacaktır.

Son başvuru tarihi 24 ŞUBAT 2022 Saat: 17.00 olup, detaylı bilgi ilanda verilmiştir.

İlana ulaşmak için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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