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Lokman Hekim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi alacak

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
28 Mart 2022 Pazartesi 15:22
Lokman Hekim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Lokman Hekim Üniversitesi’ne bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 12.06.2018 tarihli Resmi Gazete‘de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Lokman Hekim Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi’nin ilgili maddelerinde belirtilen koşullara göre öğretim elemanları alınacaktır.

Son Başvuru Tarihi: 11 NİSAN 2022 Saat:17.00

Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

İLAN.GOV.TR

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