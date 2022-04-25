Lone Pine Anıtı'nda Anma Töreni

ÇANAKKALE - Anzak Çıkarması'nın 107'nci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen anma törenleri, Anzak Koyu'ndaki Şafak Ayini'nin ardından Avustralyalıların Lone Pine (Yalnız Çam) Anıtı'nda devam etti. Törene; Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Miles Armitage, Yeni Zelanda Gaziler Bakanı Meka Whaitiri, Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott, Eceabat Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, savaşa katılan ülkelerin temsilcileri ile Avustralyalı ve Yeni Zelandalılar katıldı.



Büyükelçi Armitage, günün anlam ve önemi ile ilgili konuşma yaptı. Daha sonra savaşta hayatını kaybedenler için dua edildi, saygı duruşunda bulunuldu ardından çelenkler bırakıldı. Eceabat Kaymakamı Çiftçiler, Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına çelenk bıraktı. Tören, ülkelerin milli marşlarının okunmasıyla sona erdi.



YENİ ZELANDA ANITI'NDA 'HAKA' DANSI



Son olarak Conkbayırı'ndaki Yeni Zelanda Anıtı'nda tören düzenlendi. Yeni Zelanda Gaziler Bakanı Meka Whaitiri, "Bugün, 1915'te Yeni Zelanda için savaşanları hatırlamak ve anmak için dünyanın dört bir yanından burada bir araya geldik. Dünyanın en uç noktasından gelen ve de zamanında işgalci bir gücün bir parçası olan bize, Conkbayırı'ndaki bu önemli alanı Türk dostlarımızla paylaşma izni verilmesi bizim için oldukça özeldir. Bu, birçok kişiye örnek olan harika bir uzlaşma ve dostluk eylemidir. Gazi İşleri Bakanı olarak bu anma törenlerinde bulunmaktan onur duyuyorum. Bir Kore gazisinin kızı olarak savaşın faturasının son derece farkındayım. Birçok Yeni Zelandalının milletimiz için hayatlarını kaybettiği, bu olağanüstü yerde olmak bu yükümlülüğün merkezinde yatan travmatik olaylara bir avuntu olmaktadır" dedi.



Daha sonra burada da savaşta hayatını kaybedenler için dua edildi. Saygı duruşunun ardından anıta çelenkler bırakıldı. Eceabat Kaymakamı Çiftçiler, Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına çelenk bıraktı. Ülkelerin milli marşları okundu. Tören sonunda Yeni Zelanda Savunma Kuvvetleri Birliği'nce savaş dansı olarak da bilinen 'haka' gösterisi sunuldu.