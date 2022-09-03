Lüksemburg Büyükelçiliğine Sözleşmeli Sekreter Alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; T.C. Lüksemburg Büyükelçiliğinde münhal bulunan 1 (bir) adet Sözleşmeli Sekreter pozisyonuna sınavla personel alınacaktır. Sınav, Lüksemburg / Lüksemburg’da düzenlenecek olup adayların pasaport, vize ve seyahat işlemleri tamamen kendi sorumluluklarında olacaktır.

Başvurular 5 Eylül 2022 Pazartesi günü TSİ 10:00 ile 26 Eylül 2022 Pazartesi günü TSİ 23:59 arasında e-Devlet sistemi üzerinden Dışişleri Bakanlığı, Kariyer Kapısı- Kamu İşe Alım sekmesinden ve Kariyer Kapısı (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden alınacaktır.