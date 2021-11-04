Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 25
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1,572.53
ALTIN
555.73
DOLAR
9.72
STERLİN
13.26
EURO
11.24
Sözleşmeli Beden Öğretmeni İstihdam Edilecek 
Sözleşmeli Beden Öğretmeni İstihdam...
Hacettepe Üniversitesi 54 öğretim elemanı alacak
Hacettepe Üniversitesi 54 öğretim...
750 Engelli Öğretmen İstihdam Edilecek
750 Engelli Öğretmen İstihdam...
39 Kamu Konutu Satışa Çıkarıldı
39 Kamu Konutu Satışa...
Flaş Haber
Ölümünde siyanür şüphesi
Kapat

Maden ocağında metan gazı şüphesi; rahatsızlanan 7 işçiden 1'i öldü

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
04 Kasım 2021 Perşembe 15:07
0 Okunma
Maden ocağında metan gazı şüphesi; rahatsızlanan 7 işçiden 1'i öldü

BURSA - BURSA'nın Harmancık ilçesindeki krom madeni ocağında metan gazından zehirlendiği sanılan 7 işçiden Ömer Erkaya (34), hayatını kaybetti.

Harmancık ilçesinde özel bir firmaya ait krom madeninde saat 08.00 sıralarında mesaiye başlayan işçiler İsmail Biltekin, Recep Gökce, Hakan Lama, Mustafa Karaaslan, İbrahim Burul, Muhammet Kahraman ve Ömer Erkaya, bir süre sonra rahatsızlandı. Saat 10.00 sıralarında ocağa inen bir yetkili, 7 kişinin de hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. İşçiler, ekipler tarafından madenden çıkarıldı. Sağlık ekipleri, Ömer Erkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. 6 işçi ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavisi süren işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

İşçilerin metan gazından zehirlendikleri ihtimali üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Maden OcağıMetan GazıBursa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Kafkasların, 'zenginliği paylaşma' bölgesine dönüşmesini arzu ediyoruz"
"Kafkasların, 'zenginliği paylaşma' bölgesine dönüşmesini arzu ediyoruz"
Sözleşmeli Beden Öğretmeni İstihdam Edilecek 
Sözleşmeli Beden Öğretmeni İstihdam Edilecek 
Hacettepe Üniversitesi 54 öğretim elemanı alacak
Hacettepe Üniversitesi 54 öğretim elemanı alacak
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans