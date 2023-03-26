Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
5.031,98
ALTIN
1.211,97
DOLAR
19,05
STERLİN
23,50
EURO
20,51
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Destek Personeli (Temizlik) Alacak
Maden ve Petrol İşleri...
Antalya'da dükkan ve ofis satış ihalesi
Antalya'da dükkan ve ofis...
Maltepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacak
Maltepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
Dicle Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Dicle Üniversitesi Sözleşmeli Personel...

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Destek Personeli (Temizlik) Alacak

26 Mart 2023 Pazar 14:50
0 Okunma
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Destek Personeli (Temizlik) Alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere 4 adet sözleşmeli Destek Personeli pozisyonuna, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, Genel Müdürlüğümüzce yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, aşağıda dağılımı gösterilen şekilde, 2022 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya'da dükkan ve ofis satış ihalesi
Antalya'da dükkan ve ofis satış ihalesi
Deprem bölgesindeki sanayide oluşan hasarın yaklaşık 170 milyar lira olduğu tahmin ediliyor
Deprem bölgesindeki sanayide oluşan hasarın yaklaşık 170 milyar lira olduğu tahmin ediliyor
Depremin yıkıma neden olduğu Malatya'nın 8 ilçesinde ders zili yarın çalacak
Depremin yıkıma neden olduğu Malatya'nın 8 ilçesinde ders zili yarın çalacak
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans