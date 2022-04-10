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Malatya'da depremin ardından ön hasar tespit çalışması

MALATYA'nın Pütürge ilçesinde dün meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye giden Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri ön hasar tespit çalışmasına başladı

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
10 Nisan 2022 Pazar 12:34
Malatya'da depremin ardından ön hasar tespit çalışması

MALATYA, (DHA)-

Deprem sırasında iş yerindeki panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde, dün saat 17.02'de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Herhangi can ve mal kaybının yaşanmadığı depremin ardından bölgeye giden Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, ön hasar tespit çalışması başlattı. Dün akşam saatlerinde 5.2'lik depremin ardından kentte şu ana kadar en büyüğü 4.1 büyüklüğünde 44 artçı sarsıntı kaydedildi. 

5.2 büyüklüğündeki deprem sırasında, oluşan panik bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sarsıntıyla birlikte iş yerinde çalışan 6 kişinin dışarı koştuğu anlar yer aldı. 

DHA

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