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Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nden Sözleşmeli Personel alacak

15 Aralık 2022 Perşembe 14:27
Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nden Sözleşmeli Personel alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca 43 Sözleşmeli Personel istihdam edecek.

Başvuru yapacakların, ilanın Resmi Gazete’de yayımlanma tarihinden itibaren 15 gün içinde Personel Daire Başkanlığı'na şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.

Adaylar sadece nitelik kodu belirterek tek bir unvana başvuru yapabilecek. Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmayacak. KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak asıl ve yedek adaylar belirlenecek.

İlan metnini görüntülemek için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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