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Malatya’da 5 katlı bina çöktü 

Malatya'da Koyunoğlu Mahallesi'nde 5 katlı ağır hasarlı bina kendiliğinden çöktü.

24 Mart 2023 Cuma 16:05
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Malatya’da 5 katlı bina çöktü 

Malatya'da Koyunoğlu Mahallesi'nde 5 katlı ağır hasarlı Sezer Apartmanı kendiliğinden çöktü.1 kişinin enkaz altında olma ihtimaline karşı ekipler arama yapıyor.

Bölgeye, itfaiye, AFAD, UMKE, polis ekipleri sevk edildi.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
MalatyaDeprem
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