Malatya’da 5 katlı bina çöktü 

Malatya'da Koyunoğlu Mahallesi'nde 5 katlı ağır hasarlı Sezer Apartmanı kendiliğinden çöktü.1 kişinin enkaz altında olma ihtimaline karşı ekipler arama yapıyor.
Bölgeye, itfaiye, AFAD, UMKE, polis ekipleri sevk edildi.
YENİ ÇAĞRI GAZETESİ
Malatya'da Koyunoğlu Mahallesi'nde 5 katlı ağır hasarlı bina kendiliğinden çöktü.
Malatya'da Koyunoğlu Mahallesi'nde 5 katlı ağır hasarlı Sezer Apartmanı kendiliğinden çöktü.1 kişinin enkaz altında olma ihtimaline karşı ekipler arama yapıyor.
Bölgeye, itfaiye, AFAD, UMKE, polis ekipleri sevk edildi.
YENİ ÇAĞRI GAZETESİ