Malkara Belediyesi 69 taşınmazı kiraya verecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Malkara Belediye Başkanlığı mülkiyetindeki 69 adet ticarethane 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre açık teklifle kiraya verilecek.

İhaleler 15 Haziran 2022 tarihinde Belediye Encümen Odasında yapılacak. İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nde bedelsiz olarak görülebilir.

İhaleye iştirak edeceklerin, istenen belgeler ile birlikte Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne son başvuru tarihi olan 14 Haziran 2022 Salı günü saat 16.00’ya kadar müracaat etmeleri gerekmektedir.