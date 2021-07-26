Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 28
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
ALTIN
500.95
DOLAR
8.6154
STERLİN
11.8544
EURO
10.1591
Mudanya Belediyesi 27 adet taşınmazı kiraya veriyor
Mudanya Belediyesi 27 adet...
Maltepe Üniversitesi Akademik Personel Alıyor 
Maltepe Üniversitesi Akademik Personel...
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alıyor 
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Elemanı...
Beykent Üniversitesi 34 öğretim üyesi alacak
Beykent Üniversitesi 34 öğretim...

Maltepe Üniversitesi Akademik Personel Alıyor 

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
26 Temmuz 2021 Pazartesi 10:32
0 Okunma
Maltepe Üniversitesi Akademik Personel Alıyor 

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Maltepe Üniversitesi akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31. ve 33. maddesiyle “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri alacaktır.

Belirtilen kadroya başvuru için gerekli olan belgelere, bilgilere ve sonuçlara Üniversitenin web sayfasından (www.maltepe.edu.tr) ulaşabilirler. 

Başvurular ilanın yayımlandığı tarihi izleyen 15 gün içinde ilanda belirtilen ilgili birime şahsen veya postayla yapılır.

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alımı ile ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mudanya Belediyesi 27 adet taşınmazı kiraya veriyor
Mudanya Belediyesi 27 adet taşınmazı kiraya veriyor
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alıyor 
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alıyor 
Bahar Gelir’in programı gündüz kuşağının zirvesinde
Bahar Gelir’in programı gündüz kuşağının zirvesinde
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans