Maltepe Üniversitesi Akademik Personel Alıyor 

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Maltepe Üniversitesi akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31. ve 33. maddesiyle “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri alacaktır.

Belirtilen kadroya başvuru için gerekli olan belgelere, bilgilere ve sonuçlara Üniversitenin web sayfasından (www.maltepe.edu.tr) ulaşabilirler.

Başvurular ilanın yayımlandığı tarihi izleyen 15 gün içinde ilanda belirtilen ilgili birime şahsen veya postayla yapılır.

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alımı ile ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz