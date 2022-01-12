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Maltepe Üniversitesi araç satışı yapacak

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
12 Ocak 2022 Çarşamba 14:12
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Maltepe Üniversitesi araç satışı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Maltepe Üniversitesi'ne ait 11 adet araç kapalı teklif ile satışa çıkarıldı.

2 kamyonet, 5 adet sedan otomobil, 1 adet otobüs, 1 adet çok amaçlı otomobil, 1 adet kamyon ve 1 adet açık kasa kamyonetin satış ihalesi 21 Ocak 2022 tarihinde "Yönetim Merkezi, Marmara Eğitim Köyü, Maltepe, İstanbul" adresinde gerçekleştirilecek.

Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Maltepe Üniversitesi Satın Alma Birimi Marmara Eğitim Köyü'nde bulunan adresine elden teslim edilebileceği gibi, ihale saatine kadar aynı adrese iadeli taahhütlü postayla da gönderilebilir.

İlan metnini görüntülemek için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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