Mamak Belediyesi 54 adet daire satıyor

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Mamak Belediye Başkanlığı tarafından Altıağaç ve Ege Mahallelerinde bulunan 54 adet daire satışa çıkarıldı.



Dairelerin satış ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile 22 Şubat 2023 tarihinde ilan metninde belirtilen saatlerde Mamak Belediyesi Merkez Binası içerisinde bulunan 7. kat Encümen Salonunda toplanacak Belediye Encümenince gerçekleştirilecek.



Satış şartnamesi, en geç 21 Şubat 2023 günü saat 16:30' a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Tahsis ve Satış Biriminden ücretsiz olarak görülebilir,



İhale ilanına ulaşmak için tıklayınız.