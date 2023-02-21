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Mardin Artuklu Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alacak

21 Şubat 2023 Salı 13:58
Mardin Artuklu Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre;  Mardin Artuklu Üniversitesi’nde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar' da yer alan Ek 2. maddesine göre 2022 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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