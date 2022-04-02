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Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
02 Nisan 2022 Cumartesi 10:15
Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Mardin Artuklu Üniversitesi Birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Mardin Artuklu Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Esasları Yönergesi hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi, ilanın Resmî Gazete’de yayım tarihinden itibaren
Profesör kadrosuna yapılacak başvurular Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğüne (Personel Daire Başkanlığı) şahsen veya posta ile yapılacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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