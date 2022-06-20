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Mardin'de 35 yıl önce PKK'lı teröristlerin şehit ettiği 30 sivil anıldı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
20 Haziran 2022 Pazartesi 15:18
Mardin'de 35 yıl önce PKK'lı teröristlerin şehit ettiği 30 sivil anıldı

MARDİN - Mardin'in Ömerli ilçesinde 35 yıl önce PKK’lı teröristlerin saldırısıyla şehit olan 16’sı çocuk, 8’i kadın 30 sivil, mezarları başında anıldı.  

Ömerli ilçesine bağlı kırsal Pınarcık Mahallesi’nde 20 Haziran 1987'de PKK’lı teröristler, sivilleri hedef alarak 16'sı çocuk, 8'i kadın, 30 sivili şehit etti. Hayatını kaybedenler, olayın yıl dönümünde Pınarcık Şehitliği'ndeki mezarları başında dualarla anıldı. Anma törenine Ömerli Kaymakamı Abdullah Huzeyfe Çakmak, Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ ve vatandaşlar katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan tören, edilen duaların ardından şehitlerin mezarlarına karanfil bırakılmasıyla sona erdi. 

Kaymakam Çakmak, terörün çirkin ve kanlı yönünü şehitleri anarken bir kez daha gördüklerini dile getirerek, "Tabi burada özellikle şehit verdiğimiz vatandaşlarımız arasındaki çocuklarımızın olması da bize terörün hiçbir kutsalının, etiğinin, değerinin olmadığını gösteriyor. İnşallah terörün kökünün kazındığı, bu al bayrak altında mutlu, huzurlu günlerde ilelebet Türkiye Cumhuriyeti’nin payidar kaldığı günlere birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde erişeceğiz. Bu acılar İnşallah bir daha yaşanmaz temennisi ile beraber rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin diyorum" dedi. 

Belediye Başkanı Altındağ da sözün bittiği noktada olduklarını ifade ederek, "İnsanlık tarihinin görülebilecek en büyük, en vahşi katliamının yaşandığı bölgedeyiz. Yani beşikteki çocuktan, yaşlısına burada katledildiği, soykırıma uğradığı bir coğrafyadayız. Rabbim onların mekanlarını cennet eylesin. Rabbim bir daha bizlere, bu insanlara böyle acılar yaşattırmasın.” diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
şehit Edilen 30 Sivil AnıldıMardinTeröristler
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