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Marmara için 'kuvvetli yağış' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Yağışın yarın öğle saatlerinden itibaren etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
17 Mayıs 2022 Salı 14:48
Marmara için 'kuvvetli yağış' uyarısı

EDİRNE - MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, yarın Marmara Bölgesi’nde (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Yalova, Kocaeli, Sakarya) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın öğle saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ile İstanbul’un batısı, zamanla (öğleden sonra ve akşam saatlerinden itibaren) bölge genelinde yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi. Kuvvetli yağışların 19 Mayıs Perşembe günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği kaydedildi. Açıklamada ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar, fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MarmaraKuvvetli Yağış
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