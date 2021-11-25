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Marmara Üniversitesi Akademik Personel alacak

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
25 Kasım 2021 Perşembe 11:34
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Marmara Üniversitesi Akademik Personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Marmara Üniversitesi Rektörlüğü, Üniversitenin Adalet Meslek Yüksekokulu, Atatürk Eğitim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İktisat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Ekonomisi ve Finansı Enstitüsü, İşletme Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Teknoloji Fakültesine, 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin  ilgili  maddeleri  uyarınca  Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alacak. 


Başvurular ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde www.marmarapersis.com adresi üzerinden online olarak yapılacak.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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