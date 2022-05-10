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Marmara Üniversitesi sözleşmeli Bilişim Personeli alacak

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
10 Mayıs 2022 Salı 14:53
Marmara Üniversitesi sözleşmeli Bilişim Personeli alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Marmara Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nda tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, 3 (üç) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

Başvurular ilan yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde persis.marmara.edu.tr adresi üzerinden online olarak yapılacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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