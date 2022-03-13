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Marmara Üniversitesi sözleşmeli bilişim personelleri alacak

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
13 Mart 2022 Pazar 12:51
Marmara Üniversitesi sözleşmeli bilişim personelleri alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Marmara Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nda tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, 3 (üç) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

Adaylar, ilan Resmî Gazete’de yayımlandıktan sonra 15 gün içerisinde başvuru yapabileceklerdir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.


 

İLAN.GOV.TR

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