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Marmaris Belediyesi Zabıta Memuru Alıyor

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
28 Haziran 2021 Pazartesi 13:08
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Marmaris Belediyesi Zabıta Memuru Alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Marmaris Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Belediye Zabıta Yönetmeliği” hükümlerine göre ilanda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.

Boş zabıta memuru kadrosu için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

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