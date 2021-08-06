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Mayın temizliğinde Zimbabveli işçi yaralandı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
06 Ağustos 2021 Cuma 13:58
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Mayın temizliğinde Zimbabveli işçi yaralandı

IĞDIR - Türkiye- İran sınırındaki mayınların temizlenmesi sırasında meydana gelen patlamada Zimbabveli işçi Takemore Masikasika (41), yaralandı.

Iğdır'ın Aralık ilçesi İran sınırında saat 12.00 sıralarında mayınları temizleyen firmanın görevlisi Zimbabve uyruklu Takemore Masikasika, Gökay Karakolu bölgesindeki mayını çıkarıp tetikleyiciyi devre dışı bırakırken patlama meydana geldi. Yaralanan Takemore Masikasika, Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Mayın TemizliğiIşçiYaralanmaTürkiyeİran Sınırı
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