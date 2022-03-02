Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 11
hafif yağmur
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1.983,80
ALTIN
879,12
DOLAR
14,09
STERLİN
18,79
EURO
15,68
MEF Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
MEF Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
Bursa Teknik Üniversitesi 30 Sözleşmeli Personel alıyor
Bursa Teknik Üniversitesi 30...
Akdeniz Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alacak
Akdeniz Üniversitesi 4/B Sözleşmeli...
Adalet Bakanlığı 6.459 personel alacak
Adalet Bakanlığı 6.459 personel...

MEF Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
02 Mart 2022 Çarşamba 11:40
MEF Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" kapsamında; Hukuk Fakültesinde istihdam edilmek üzere, araştırma görevlisi alımı yapılacak olup ilanda belirtilen kadroya başvuru için gerekli belgelere, bilgilere ve sonuçlara üniversitemizin web sayfası http://www.mef.edu.tr adresinden ulaşılabilecektir.

Son başvuru tarihi 17 Mart 2022 olup, başvurular Şahsen/Posta ile yapılacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Boğazların anahtarı Türkiye'dir'
'Boğazların anahtarı Türkiye'dir'
Zühtü Arslan: Uzun yargılamalar AYM'den önce denetlenmeli
Zühtü Arslan: Uzun yargılamalar AYM'den önce denetlenmeli
Eski bakan Sadi Somuncuoğlu için TBMM'de tören
Eski bakan Sadi Somuncuoğlu için TBMM'de tören
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans