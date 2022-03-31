"Mehmet Selim Kiraz'a sıkılan kurşunlar adalete sıkılmış kurşunlardır"

İSTANBUL - İstanbul Adalet Sarayı'nda Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz için anma töreni yapıldı. Törene Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da katıldı. Törende konuşma yapan Adalet Bakanı "Teröristlerin Mehmet Selim Kiraz kardeşimize sıktığı kurşunlar, sadece bir kahraman vatan evladını şehit eden kurşunlar değildir aynı zamanda adalete sıkılmış kurşunlardır, aynı zamanda hukuk düzenimize sıkılmış kurşunlardır, birliğimize, dirliğimize, devletimize sıkılmış kurşunlardır. Bu kurşunları sıkanlarla mücadelemize devam edeceğiz. Bir Mehmet Selim Kiraz gitti, şu anda 23 bin Mehmet Selim Kiraz sadece hakim savcı sınıfından" dedi.



31 Mart 2015 yılında DHKP-C'li teröristler tarafından odasında rehin alınarak şehit edilen İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz(46) için İstanbul Adalet Sarayı'nda anma töreni düzenlendi. Törene Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz ve çok sayıda savcı, hakim ve avukat katıldı. Anma töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Protokol konuşmalarının ardından, Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edildiği odaya karanfil bırakılarak dua edildi.





"TERÖR ÖRGÜTLERİNİ VE BUNLARIN GÜTTÜĞÜ TERÖRİSTLERİ BİR KEZ DAHA LANETLİYORUM"



Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Şehitler ölmez ama teröristler, terör örgütleri ve onları besleyenler yok olmaya mahkumdurlar. Görüyoruz ki bu terör örgütlerinin tamamı maşadır. Bugün PKK terör örgütünün, FETÖ terör örgütünün, DHKP-C terör örgütünün ve diğer terör örgütlerinin tamamının ağababalarını siz de çok iyi biliyorsunuz, biz de çok iyi biliyoruz, 84 milyon Türk vatandaşı da çok ama çok iyi biliyor. Terör örgütlerini ve bunların güttüğü teröristleri bir kez daha Çağlayan Adliyesi'nden lanetliyorum" dedi.





"MEHMET SELİM KİRAZ'A SIKILAN KURŞUNLAR ADALETE SIKILMIŞ KURŞUNLARDIR"



Bakan Bozdağ, "Biz terörle mücadele ederken sadece PKK ve FETÖ ile uğraştığımızı düşünmüyoruz. Bunlara silah veren bunlara para veren, bunlara eylem koordinatı veren ve bunları koyun gibi güden çobanlarıyla da ağababalarıyla da mücadele ediyoruz. Şehit Savcımız Mehmet Selim Kiraz yargıyı temsil ediyor, yargı millet adına hüküm veriyor. Adaleti ayakta tutan, adaleti dağıtan, milletin hak arama mücadelesinde onları hakka ve hakikate, hakkı neyse ona kavuşmasına vesile olan yüce bir görevi ifa ediyor. Teröristlerin Mehmet Selim Kiraz kardeşimize sıktığı kurşunlar, sadece bir kahraman vatan evladını şehit eden kurşunlar değildir aynı zamanda adalete sıkılmış kurşunlardır, aynı zamanda hukuk düzenimize sıkılmış kurşunlardır, birliğimize, dirliğimize, devletimize sıkılmış kurşunlardır. Bu kurşunları sıkanlarla mücadelemize devam edeceğiz. Bir Mehmet Selim Kiraz gitti, şu anda 23 bin Mehmet Selim Kiraz sadece hakim savcı sınıfından" dedi.





"BEN OĞLUMU HİÇBİR ZAMAN ARAMIYORUM ÇÜNKÜ SİZLER BENİM İÇİN SELİM KADAR DEĞERLİSNİZ"



Hakkı Kiraz, "2 tane terörist Mehmet'i odasında rehin alıyor. Bu saldırı devlete yapılan bir saldırı. Saldırı devlete yapılıyorsa biz zaten bu saldırının tarafıyız. Eğer bizim canımıza gerek duyuluyorsa canını sakınan namerttir dedim. Bir ara bir haber geldi dediler ki; 'Aracı arıyorlar. Devlette pazarlık yapacaklar'. Bir an için dedim ki, 'Devlet nasıl teröristle pazarlık yapar? Eğer devlet teröristlerle pazarlık yapacaksa ve oğlum da pazarlık sonucunda kurtulacaksa varsın yapmasın devlet pazarlık. Devlet boyun eğmesin bu teröristlere.' Ben oğlumu hiçbir zaman aramıyorum çünkü sizler de benim için Selim kadar kıymetlisiniz, değerlisiniz" dedi.