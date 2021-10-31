Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 18
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
ALTIN
550.08
DOLAR
9.59
STERLİN
13.18
EURO
11.16
Ufuk Üniversitesi 9 öğretim üyesi alacak
Ufuk Üniversitesi 9 öğretim...
Milli Savunma Üniversitesi 55 akademik personel alacak
Milli Savunma Üniversitesi 55...
İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü hastane binasını kiraya verecek
İstanbul Vakıflar 2. Bölge...
Milli Emlak Müdürlüğü’nden deniz aracı satışı 
Milli Emlak Müdürlüğü’nden deniz...

Mehmetçiğin sağlığı bu laboratuvara emanet

Bursa’nın Gemlik ilçesindeki Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Gıda Kontrol ve Araştırma Merkezi Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde stratejik öneme sahip kurumlar arasında yer alıyor. Mehmetçiğin gıda güvenliğini, Gıda Kontrol ve Araştırma Merkezi Başkanlığı sağlıyor. Yetkili makamlarca gönderilen, satın alınan ya da ordu malı olmuş her türlü gıda ve içecek maddesinin analizleri burada yapılıyor. Mehmetçik, bu testlerin sonucuna göre yiyecek ve içecekleri tüketiyor.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
31 Ekim 2021 Pazar 13:30
0 Okunma
Mehmetçiğin sağlığı bu laboratuvara emanet

BURSA

Türkiye genelindeki Gıda Kontrol Müfreze komutanlıklarında Türk Silahlı Kuvvetleri’nde kullanılan gıda, içecek maddesi ve su analizleri yapılıyor. Gemlik’teki Gıda Kontrol ve Araştırma Merkezi Başkanlığı ise Araştırma Merkezi olarak Türkiye'de tek olduğu için stratejik öneme sahip. 1978 yılında Araştırma Merkezi olarak faaliyete giren, 2004 yılından itibaren de Başkanlık olarak hizmete devam eden Gıda Kontrol ve Araştırma Merkezi Başkanlığı, aynı zamanda Türkiye genelindeki tüm müfrezelerin referans laboratuvarı.

Faaliyet bölgesinde 8 il bulunan Gıda Kontrol ve Araştırma Merkezi Başkanlığı’nda; Bursa, Yalova, Balıkesir, Eskişehir, Kütahya, Sakarya, Kocaeli ve Bilecik’teki birlik, karargah ve kurumlardan gönderilen satın alınmış veya ordu malı olmuş her türlü gıda ve içecek maddesinin moleküler biyoloji alanında testleri yapılıyor.

ALANINDA UZMAN EKİP

Uzman personeliyle her biri farklı alanda analiz yapılması için kurulmuş bu laboratuvarlarda, aynı zamanda gıda güvenliğini etkileyen fiziksel, kimyasal, biyolojik tehditlere yönelik bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri de yürütülüyor. Mehmetçiğin içtiği su ve yediği yiyecekler bu merkezde testlerden geçmeden kullanılmıyor.

2014 yılında TÜRKAK Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen kurum bünyesindeki Hijyen Denetim Görevlileri koruyucu hekimlik hizmetlerinin gereği olarak, gıda ve suların tedarikinden tüketimine kadar tüm aşamalarda sağlık ve beslenme kurallarına göre işlenmeleri, saklanmaları ve tüketilebilmeleri için alınan tedbirlerin kontrollerini yaparken, sorumluluk bölgesindeki birliklerin hijyen denetim faaliyetlerini de yürütüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MehmetçikLaboratuvarAskeri Veteriner Okulu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
1915 Çanakkale Köprüsü'nde son 6 tabliye
1915 Çanakkale Köprüsü'nde son 6 tabliye
CUMHURİYET BAYRAMINI TORUNUMUN KATKILARIYLA ALGILAMAK BİR BAŞKA GÜZEL!
CUMHURİYET BAYRAMINI TORUNUMUN KATKILARIYLA ALGILAMAK BİR BAŞKA GÜZEL!
MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi
MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans