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Mehmetçik, eksi 40 derecede hudut güvenliği için görevde

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
11 Mart 2022 Cuma 13:36
Mehmetçik, eksi 40 derecede hudut güvenliği için görevde

ANKARA - Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Şehitler İrfan ve Tunahan Üs Bölgesi'nde görev yapan Mehmetçik, zorlu kış şartlarına rağmen operasyonları sürdürüp, gece gündüz nöbet tutarak hudut güvenliğini sağlıyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Şehitler İrfan ve Tunahan Üs Bölgesi'nde kış boyunca zorlu hava ve arazi koşullarında görev yapan Mehmetçiğin operasyon ve eğitim faaliyetlerine ilişkin görüntülerini Twitter'dan paylaştı. Görüntüde, karla kaplı bölgede eksi 40 derecede hudut güvenliğini sağlamak için çalışan Mehmetçiğin operasyonları ve yer aldı. Görüntüyle "Kış boyunca zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen fedakarca görev yapan Yüksekova'daki Şehitler İrfan ve Tunahan Üs Bölgesi'ndeki kahramanlarımız, bizleri gururlandıracak şekilde vatan ve millet uğrunda yiğitçe görev yapmaya devam ediyor" mesajı paylaşıldı.

Görüntüde görüşlerine yer verilen asker ise "Hava sıcaklığının eksi 30-40 derecelere kadar düştüğü bölgemizde, bayrağımızın gölgesinde hudutlarımızın güvenliği, devletimizin bekası için daima görevimizin başındayız. Hudutta görev yapmak herkese nasip olmaz. Bu kutsal görevin bilincinde, bize verilecek her türlü görevi yapmaya hazırız" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MehmetçikEksi 40 Derecede Hudut Güvenliği
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