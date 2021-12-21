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Mehmetçik'ten zorlu kış şartlarında keşif ve gözetleme

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
21 Aralık 2021 Salı 12:34
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Mehmetçik'ten zorlu kış şartlarında keşif ve gözetleme

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Ardahan'da zorlu kış şartlarında keşif ve gözetleme görevi yürüten komandoların fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından, Ardahan'da terörle mücadelede görev alan komandoların karla kaplı dağlık bölgede keşif ve gözetleme faaliyeti yürütürken çekilen fotoğrafları paylaşıldı. Fotoğraflarda, zorlu kış şartlarında görev yapan 25'inci Hudut Tugay Komutanlığı personelinin fotoğrafları yer aldı. Fotoğraflarla birlikte 'Bitmeyen bir aşk, dinmeyen bir sevdadır Vatan' mesajı paylaşıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MehmetçikKeşif Ve GözetlemeZorlu Kış şartları
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