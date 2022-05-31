Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 29
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.534,69
ALTIN
977,25
DOLAR
16,42
STERLİN
20,82
EURO
17,64
Melikgazi Belediye Başkanlığı'ndan daire satışı
Melikgazi Belediye Başkanlığı'ndan daire...
Kastamonu Üniversitesi 3 sözleşmeli personel alacak
Kastamonu Üniversitesi 3 sözleşmeli...
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Güngören Belediye Başkanlığı memur alacak
Güngören Belediye Başkanlığı memur...
Flaş Haber
MSB: 1 asker şehit oldu
Kapat

Melikgazi Belediye Başkanlığı'ndan daire satışı

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
31 Mayıs 2022 Salı 13:55
Melikgazi Belediye Başkanlığı'ndan daire satışı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Kayseri Melikgazi Belediye Başkanlığı mülkiyetindeki 31 adet daire, 15 Haziran 2022 tarihinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulüyle satılacak.

İhale Şartnamesi, Melikgazi Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nden, www.melikgazi.bel.tr internet sayfasından ve yapılı taşınmazlar ile ilgili bilgiler Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

İhale metnini görüntülemek için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kastamonu Üniversitesi 3 sözleşmeli personel alacak
Kastamonu Üniversitesi 3 sözleşmeli personel alacak
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Güngören Belediye Başkanlığı memur alacak
Güngören Belediye Başkanlığı memur alacak
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans