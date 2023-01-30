Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
5.144,44
ALTIN
1.163,69
DOLAR
18,81
STERLİN
23,32
EURO
20,51
Melikgazi Belediyesi'nden satılık daireler
Melikgazi Belediyesi'nden satılık daireler
Hatay'da Vakıf taşınmazı kiralama ihalesi
Hatay'da Vakıf taşınmazı kiralama...
Eskişehir Teknik Üniversitesi 22 Sözleşmeli Personel alıyor
Eskişehir Teknik Üniversitesi 22...
Antalya AKEV Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
Antalya AKEV Üniversitesi Öğretim...

Melikgazi Belediyesi'nden satılık daireler

30 Ocak 2023 Pazartesi 15:18
Melikgazi Belediyesi'nden satılık daireler

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Mülkiyeti Melikgazi Belediyesi'ne ait Kazımkarabekir ve Anbar mahallelerinde bulunan 17 adet 3+1 ve 12 adet 2+1 daire, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre açık teklif usulüyle satılacak.

İhale 8 Şubat 2023 Çarşamba günü saat 15.00’te Belediye Tiyatro Salonunda yapılacak. İhale şartnamesi Melikgazi Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nden, www.melikgazi.bel.tr internet sayfasından ve yapılı taşınmazlar ile ilgili bilgiler Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hatay'da Vakıf taşınmazı kiralama ihalesi
Hatay'da Vakıf taşınmazı kiralama ihalesi
"Kış Tatbikatı-2023" Kars'ta devam ediyor
"Kış Tatbikatı-2023" Kars'ta devam ediyor
EYT düzenlemesini içeren kanun teklifi, Meclis Başkanlığına sunuldu
EYT düzenlemesini içeren kanun teklifi, Meclis Başkanlığına sunuldu
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans