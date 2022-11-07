Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 17
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
4.311,54
ALTIN
1.003,25
DOLAR
18,61
STERLİN
21,35
EURO
18,59
Menemen Belediyesi'nden arsa satış ihalesi
Menemen Belediyesi'nden arsa satış...
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Darphane ve Damga Matbaası 30 Sözleşmeli Personel alınacak
Darphane ve Damga Matbaası...
Kapadokya Üniversitesi 5 Öğretim Üyesi alıyor
Kapadokya Üniversitesi 5 Öğretim...

Menemen Belediyesi'nden arsa satış ihalesi

07 Kasım 2022 Pazartesi 14:55
Menemen Belediyesi'nden arsa satış ihalesi

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  İzmir'in Menemen ilçesinde mülkiyeti Menemen Belediyesi'ne ait 146 adet konut alanı nitelikli arsa, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35 (a) maddesine göre kapalı teklif usulü ile satılacak.

İhaleler, Menemen Belediyesi Meclis Salonunda 22-24 ve 29 Kasım ve 1 Aralık 2022 tarihlerinde Belediye Encümeni tarafından yapılacak. İhale şartnamesi ve ekleri çalışma saatleri içerisinde Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü İcra Tahakkuk Biriminden temin edilebilir. 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 07.11.2022 14:57
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Darphane ve Damga Matbaası 30 Sözleşmeli Personel alınacak
Darphane ve Damga Matbaası 30 Sözleşmeli Personel alınacak
Kapadokya Üniversitesi 5 Öğretim Üyesi alıyor
Kapadokya Üniversitesi 5 Öğretim Üyesi alıyor
%uFEFF
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasar%u0131m: GNS Ajans