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Mersin'de polisevi saldırısında tutuklu sayısı 6’ya yükseldi

Mersin'in Mezitli ilçesinde, polisevine yönelik düzenlenen terör saldırısıyla ilgili 5 kişi daha gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Böylece, polisevi saldırısıyla ilgili tutuklu sayısı 6’ya yükseldi.

02 Ekim 2022 Pazar 14:33
Mersin'de polisevi saldırısında tutuklu sayısı 6’ya yükseldi

MERSİN, (DHA)
Tece Mahallesi'ndeki polisevine, 26 Eylül saat 23.00 sıralarında PKK'lı 2 kadın terörist, saldırı düzenledi. Teröristler, uzun namlulu silahlarla nizamiye kulübesinde nöbet tutan polislere ateş açtı. Polislerin karşılık vermesi ile çatışma çıktı. Çatışmada polis memuru Sedat Gezer, teröristlerden 1'ini vurarak yaraladı. 1'i yaralı 2 terörist, kaçamayacaklarını anlayınca sırt çantalarında taşıdıkları bombalarla kendilerini patlattı, 2'si de öldü. Bölgede bulunan bomba düzeneği, uzman polislerce imha edildi. Saldırıda yaralanan polis memuru Sedat Gezer, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Polis memuru Abdulkadir Öztürk ile çatışma sırasında balkonda yaralanan 1 kadının tedavisi sürüyor. Patlama sırasında yüksekten düşen 2 kişi ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

22 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından polis, kimliği belirlenen teröristlerle bağlantılı olduğu öne sürülen çok sayıda kişiyi tespit etti. Şüphelileri yakalamak için harekete geçen ekipler, 27 Eylül'de 22 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K., dün çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'terör örgütü üyeliği' suçlamasıyla tutuklandı. 15 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 6 şüpheli ise savcılıktaki ifadesinin ardından salıverildi.

5 KİŞİ DAHA TUTUKLANDI

Terör saldırısıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında kimlikleri belirlenen M.D., A.E., K.B., A.G., ve S.D. de önceki gün gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Böylece, polisevi saldırısıyla ilgili tutuklu sayısı 6’ya yükselmiş oldu. Soruşturmanın titizlikle devam ettiği bildirildi.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
MersinPoliseviSaldırı
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