Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 36
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.581,30
ALTIN
1.021,54
DOLAR
17,37
STERLİN
21,24
EURO
18,29
Mersin Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alım ilanı
Mersin Üniversitesi 4/B Sözleşmeli...
İzmir Ekonomi Üniversitesi 3 Öğretim ve Araştırma Görevlisi alıyor
İzmir Ekonomi Üniversitesi 3...
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi...
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alacak
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi...

Mersin Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alım ilanı

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
23 Haziran 2022 Perşembe 13:44
Mersin Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alım ilanı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre; Üniversite Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliği ve Üniversitemizin Mersin merkez ve ilçelerinde bulunan kampüslerinde istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan Ek 2 nci maddenin (B) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle toplam 44 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Adayların öncelikle istenen belgeler kısmında yer alan 1 (bir) numaralı online başvuru formunu doldurmaları zorunludur. Online başvurusunu tamamlayan adaylar asıl başvurularını ilan bitim tarihine kadar Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen yapacaklardır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Amanoslar'da PKK sığınağı imha edildi
Amanoslar'da PKK sığınağı imha edildi
Marmaris'teki orman yangınında 3'üncü gün; alevler 5 noktada ilerliyor
Marmaris'teki orman yangınında 3'üncü gün; alevler 5 noktada ilerliyor
İzmir'e şehit ateşi düştü
İzmir'e şehit ateşi düştü
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans