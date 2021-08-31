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Metro hatlarındaki ticari alanlar kiraya verilecek

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
31 Ağustos 2021 Salı 09:18
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Metro hatlarındaki ticari alanlar kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; İstanbul’da metro hatlarında yer alan ticari alanların kullanım hakkı kiraya verilecek. 

Metro İstanbul’un işletmesini üstlendiği M1, M2, M4, T1, M7 raylı sistem hatları ticari alanlarındaki mağaza ve büfe alanlarının kullanım hakkı ile alakalı ihale, ön yeterlilik teklifi akabinde elektronik teklif ve açık arttırma yoluyla iki oturum halinde gerçekleştirilecek.

İhale 14 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 31.08.2021 09:54
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