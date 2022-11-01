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Metro hattÄ±ndaki ticari alanlar kiraya verilecek

01 KasÄ±m 2022 SalÄ± 12:35
Metro hattÄ±ndaki ticari alanlar kiraya verilecek

BasÄ±n Ä°lan Kurumu ilan portalÄ± ilan.gov.trâ€™de yer alan duyuruya gÃ¶re;  Metro Ä°stanbulâ€™un iÅŸletmesini Ã¼stlendiÄŸi kent iÃ§i raylÄ± sistem hatlarÄ±nda yer alan toplam 35 ayrÄ± ticari alan kiralanacak.

MaÄŸaza ve bÃ¼fe alanlarÄ±, ihale dokÃ¼manÄ±nda belirlenen usul ve esaslara gÃ¶re Metro Ä°stanbulâ€™a yapÄ±lacak Ã¶n yeterlilik baÅŸvurusu deÄŸerlendirmeleri akabinde yeterlik ÅŸartlarÄ±nÄ± saÄŸlayan istekli firmalara elektronik teklif ve elektronik aÃ§Ä±k arttÄ±rma yoluyla iki oturum halinde kiraya verilecek. Ticari alanlar ile ilgili teknik bilgi talepleri iÃ§in [email protected] e-posta adresi Ã¼zerinden irtibat kurulabilir.

Ä°hale Ã–n yeterlilik DeÄŸerlendirmesi iÃ§in BaÅŸvuru Mektubu Sunma tarihi: 08.11.2022 / 11:00

Ä°hale e-artÄ±rma oturumu baÅŸlangÄ±Ã§ tarihi:
1.Oturum: 15.11.2022, 10:00
2.Oturum: 15.11.2022, 14:00

Ä°lan metnini gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Ä°LAN.GOV.TR

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