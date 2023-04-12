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MHP Mersin milletvekilleri adaylarının iftar yemeğine yoğun ilgi

Mersin HiltonSA’da  düzenlenen basın toplantısı ve iftar yemeğinin ardından  tüm katılımcılar Mersin ile ilgili görüşlerini paylaştı.

12 Nisan 2023 Çarşamba 12:10
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MHP Mersin milletvekilleri adaylarının iftar yemeğine yoğun ilgi

HABER: DİNÇER KARACALAR

 1968 Mersin'in Tarsus ilçesi Evci Köyü doğumlu olan MHP Mersin Milletvekili Adayı Dr. Levent UYSAL, konuşmasına, “Önce Mersin” diyerek bu yola çıktığını ve Mersin’i hak ettiği yere taşımak için gönülden bir gayretle yola koyulduğunu dile getirdi.
 
MHP Mersin İl Başkanı Zeynel Uğur Gölgeli, MHP Mersin Milletvekilleri Olcay Kılavuz ve Baki Şimşek, MHP Mersin Kadın Kolları, Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Mahmut Tat, Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kaya Tepe, MHP İlçe Başkanları, 28.dönem Mersin milletvekili adaylarının tamamının ve Mersin basınının katılım sağladığı iftar yemeği, görkemli bir aday tanıtımına dönüştü.
 
Mersin Milletvekili Adayı Levent UYSAL’ın tüm vekil adayları ile tek çatı altında basının karşısına çıkması ve sergilediği birleştirici tutum basının yoğun ilgisine mazhar oldu.
 
Her biri oldukça kıymetli çalışmalara imza atmış vekil adayları Mersin’de gerçekleştirecekleri çalışmaları aktararak seçimden zaferle çıkabilmek için her türlü gayreti göstereceklerini ifade ettiler.

Anahtar Kelimeler:
MHP MersinMersin
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