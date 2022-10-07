Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 25
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
3.572,53
ALTIN
1.020,70
DOLAR
18,59
STERLİN
20,81
EURO
18,21
Miami Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter Alınacak
Miami Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter...
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim...
Uzman Erbaş Alınacak
Uzman Erbaş Alınacak
Sabancı Üniversitesi Akademik Personel alacak
Sabancı Üniversitesi Akademik Personel...

Miami Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter Alınacak

07 Ekim 2022 Cuma 14:53
Miami Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter Alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  T.C. Miami Başkonsolosluğunda münhal bulunan 1 (bir) sözleşmeli sekreter pozisyonuna sınavla personel alınacaktır.

Sınav, Miami / Amerika Birleşik Devletleri’nde düzenlenecek olup adayların pasaport, vize ve seyahat işlemleri tamamen kendi sorumluluklarında olacaktır.

Başvurular 7 Ekim 2022 Cuma günü TSİ 10:00 ile 23 Ekim 2022 Pazar günü TSİ 23:59 arasında e-Devlet sistemi üzerinden Dışişleri Bakanlığı, Kariyer Kapısı - Kamu İşe Alım sekmesinden ve Kariyer Kapısı (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden alınacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
Uzman Erbaş Alınacak
Uzman Erbaş Alınacak
Sabancı Üniversitesi Akademik Personel alacak
Sabancı Üniversitesi Akademik Personel alacak
%uFEFF
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasar%u0131m: GNS Ajans