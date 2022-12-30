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Millî Savunma Bakanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarına personel alınacak

30 Aralık 2022 Cuma 15:17
Millî Savunma Bakanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarına personel alınacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Millî Savunma Bakanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında istihdam edilmek üzere, Devlet Memuru kadrolarına "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu" ve "Millî Savunma Bakanlığına İlk Defa Devlet Memuru Olarak Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik" esaslarına göre 196 personel alınacak.

Başvurular 29 Aralık 2022 ile 31 Ocak 2023 tarihleri arasında https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden çevrimiçi (online) yapılacak.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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