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"Milletimizin, ülkemizin sıkıntılardan kurtuluşuna vesile olsun"

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Bu mübarek gecenin, başta depremzede kardeşlerimiz olmak üzere milletimiz ve ülkemizin içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtuluşuna vesile olmasını yüce Rabb'imden niyaz ediyorum." dedi.

17 Şubat 2023 Cuma 12:06
"Milletimizin, ülkemizin sıkıntılardan kurtuluşuna vesile olsun"

Ankara

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Miraç Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Bu mübarek gecenin, başta depremzede kardeşlerimiz olmak üzere milletimiz ve ülkemizin içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtuluşuna vesile olmasını yüce Rabb'imden niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.

Erbaş, mesajında, Hz. Muhammed'in Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan da semaya yükseldiği Miraç hadisesinin yıl dönümünün idrak edildiğini anımsattı.

Hz. Muhammed'in şahsında tecelli eden ve müminler için ilahi bir armağan olan miracın bugüne bakan pek çok yönünün olduğunu belirten Erbaş, "Her şeyden önce Miraç, hayatın zorluk ve sıkıntıları karşısında sabır ve metanetle duran, iman ve istikametten taviz vermeyen müminlerin asla yalnız ve yardımsız bırakılmayacağının bir göstergesidir. Tevhit ve hakikat yolunda sebat edenlerin hiç ummadıkları anda nice ilahi lütuflara mazhar olacağının bir nişanesidir." değerlendirmesinde bulundu.

"Milletimizin civanmertlik, diğerkamlık ve fedakarlığı her türlü takdirin üzerindedir"

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen, yıkıcı etkisiyle 10 ili enkaza dönüştüren ve milyonlarca insanı tarifi imkansız acılara gark eden şiddetli depremlerin ağır sonuçlarıyla mücadele içerisinde olunduğunun altını çizen Erbaş, şöyle devam etti:

"İçinde bulunduğumuz bu zor günlerde sabır, teenni ve metanetle hareket etmenin, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma duygularını güçlendirmenin, birlik, beraberlik ve kardeşlik bilincini canlı tutmanın önemi izahtan varestedir. Bu bağlamda aziz milletimizin ilk andan itibaren büyük bir azim ve kararlılıkla ortaya koyduğu civanmertlik, diğerkamlık ve fedakarlık her türlü takdirin üzerindedir. Devlet millet işbirliği içerisinde, adeta seferberlik ruhuyla sergilenen bu muazzam dayanışma örneği, Allah'ın izniyle bütün zorlukların üstesinden geleceğimizin teminatıdır."

"Maddi ve manevi desteklerimizle kardeşlerimizin yanında olmalıyız"

Dünyevi her zorluk ve sıkıntıdan kurtuluş yolunun Allah'ın kudreti ve inayetine sığınmaktan geçtiğini ifade eden Erbaş, "Bu sebeple Miraç gecesini bir vesile kılarak Rabb'imize olan imanımızı, peygamberimize olan sadakatimizi daha da pekiştirmeliyiz. Ellerimizi rahman ve rahim olan Rabb'imizin engin merhametine açıp sabırla ve namazla O'ndan yardım istemeliyiz. Dualarımızla niyazımızla maddi ve manevi desteklerimizle kardeşlerimizin yanında ve yardımında olma kararlılığımızı sonuna kadar sürdürmenin gayreti içinde olmalıyız." açıklamasını yaptı.

Tüm İslam aleminin Miraç gecesini tebrik eden Erbaş, "Depremlerde hayatını kaybeden kardeşlerimize rahmet ve mağfiret, yaralılarımıza şifa ve metanet diliyorum. Bu mübarek gecenin, başta depremzede kardeşlerimiz olmak üzere milletimiz ve ülkemizin içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtuluşuna vesile olmasını yüce Rabb'imden niyaz ediyorum." mesajını paylaştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
SıkıntılarMiraç KandiliDiyanet İşleri Başkanlığı
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