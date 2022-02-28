MİLLİ DAYANIŞMA PARTİSİ BAŞKAN YARDIMCISI YUSUF KAYA ATANDI

Siyasetin sevilen ismi Yusuf Kaya Milli Dayanışma Partisi Genel Başkan Yardımcısı olarak ataması yapıldı
Muhabir Nihat İlikcioğlu’nun Milli Dayanışma Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Kaya’ya sorusu ‘’ - Partiniz ve millet için ne yapacaksınız ‘’ cevabına yaptığı açıklamada şöyle konuştu.
- Ben hiçbir zaman makam ve mevki peşinde olmadım benim tek bir hedefim amacım var ülkeme ve vatanıma hizmet çıktığımız bu kutlu yolda partimizin hedefi adil düzen adaletli yönetim dedi.
GENEL BAŞKAN MEHMET İMREK’E TEŞEKKÜR
Milli Dayanışma Partisi görevine layık gören genel başkan sayın Mehmet İmrek’e sonsuz teşekkür etmiştir
GAZETECİ NİHAT İLİKCİOĞLU’NA BASIN DANIŞMANI YETKİSİ
Milli Dayanışma Partisi Genel Başkanı Mehmet İmrek’in teklifi ile Milli Dayanışma Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Kaya’nın Gazeteci Nihat İlikcioğlu’na Basın Danışmanı atanması görevi verilmek istenmiştir.
Gazeteci Nihat İlikcioğlu özgür iradesiyle Milli Dayanışma Partisi’nde Basın Danışmanı olmayı netleştirecek Mehmet İmrek ve Yusuf Kaya’ya bildirerek yetkilendirilecektir
MİLLİ DAYANIŞMA PARTİSİ GENEL BAŞKANI
MEHMET İMREK
MİLLİ DAYANIŞMA PARTİSİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI
YUSUF KAYA
Haber:
Nihat İlikcioğlu
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