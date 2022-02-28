MİLLİ DAYANIŞMA PARTİSİ BAŞKAN YARDIMCISI YUSUF KAYA ATANDI

Siyasetin sevilen ismi Yusuf Kaya Milli Dayanışma Partisi Genel Başkan Yardımcısı olarak ataması yapıldı

Muhabir Nihat İlikcioğlu’nun Milli Dayanışma Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Kaya’ya sorusu ‘’ - Partiniz ve millet için ne yapacaksınız ‘’ cevabına yaptığı açıklamada şöyle konuştu.

- Ben hiçbir zaman makam ve mevki peşinde olmadım benim tek bir hedefim amacım var ülkeme ve vatanıma hizmet çıktığımız bu kutlu yolda partimizin hedefi adil düzen adaletli yönetim dedi.

GENEL BAŞKAN MEHMET İMREK’E TEŞEKKÜR

Milli Dayanışma Partisi görevine layık gören genel başkan sayın Mehmet İmrek’e sonsuz teşekkür etmiştir

GAZETECİ NİHAT İLİKCİOĞLU’NA BASIN DANIŞMANI YETKİSİ

Milli Dayanışma Partisi Genel Başkanı Mehmet İmrek’in teklifi ile Milli Dayanışma Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Kaya’nın Gazeteci Nihat İlikcioğlu’na Basın Danışmanı atanması görevi verilmek istenmiştir.

Gazeteci Nihat İlikcioğlu özgür iradesiyle Milli Dayanışma Partisi’nde Basın Danışmanı olmayı netleştirecek Mehmet İmrek ve Yusuf Kaya’ya bildirerek yetkilendirilecektir

MİLLİ DAYANIŞMA PARTİSİ GENEL BAŞKANI

MEHMET İMREK

MİLLİ DAYANIŞMA PARTİSİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI

YUSUF KAYA

Haber:

Nihat İlikcioğlu

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