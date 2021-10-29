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Milli Emlak Müdürlüğü’nden deniz aracı satışı 

Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü 86 adet deniz aracını satışa çıkardı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
29 Ekim 2021 Cuma 10:30
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Milli Emlak Müdürlüğü’nden deniz aracı satışı 

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü 86 adet deniz aracının satışı için ihale düzenleyecek. 

Sürat teknesi, motor, filika, jet ski, katamaran, sandal, ahşap tekne cinsi deniz araçlarının satışına ilişkin ihale Bodrum Deniz Ticaret Odası toplantı salonunda 22-23-24 ve 25 Kasım 2021 tarihlerinde toplanacak İhale Komisyonunca yapılacak. 

Satış yapılacak taşınırların Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bağlama Kütüğü Yönetmeliğine uygunluğu bakımından değerlendirmesi yapılmamış olup, satış işlemi sonrası bağlama kütüğü düzenlenememesi durumunda İdare sorumlu değildir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

Anahtar Kelimeler:
Milli Emlak MüdürlüğüDeniz Aracı Satışı
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