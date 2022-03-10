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Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi alacak
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Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi alacak

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
10 Mart 2022 Perşembe 14:11
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'nda görevlendirilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın ilgili maddelerine göre sözleşmeli statüde 30 Koruma ve Güvenlik Görevlisi alınacak. Kadrolara başvuru yapabilmek için ÖSYM tarafından 2020 ve 2021 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında lisans mezunları için KPSS P3, ön lisans mezunları için KPSS P93 ve lise mezunları için KPSS P94 puan türünde en az 60 puan almış olmak şartı aranıyor.

Başvurular 9 Mart 2022 tarihinde başlayıp 20 Mart 2022 tarihinde sona erecek.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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