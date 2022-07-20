Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 36
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.512,14
ALTIN
966,98
DOLAR
17,59
STERLİN
21,10
EURO
17,99
Doğuş Üniversitesi 8 Araştırma-Öğretim Görevlisi alacak
Doğuş Üniversitesi 8 Araştırma-Öğretim...
Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim...
Çukurova Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Çukurova Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
Harran Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
Harran Üniversitesi Öğretim üyesi...

MİT, Binbaşı Kulaksız'ın şehit olduğu saldırının son failini yakaladı

Muş'un Malazgirt ilçesinde 7 yıl önce İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'ın şehit edilmesi ile ilgili 'son fail' olduğu belirtilen  'Zerdeşt' kod adlı PKK/KCK üyesi Savaş Çelik, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) sınır ötesinde düzenlediği operasyonla yakalanıp, Türkiye'ye getirildi.

20 Temmuz 2022 Çarşamba 17:20
MİT, Binbaşı Kulaksız'ın şehit olduğu saldırının son failini yakaladı

ANKARA, (DHA)

MİT, Suriye'de örgütsel faaliyetler yürüten terör örgütü PKK/KCK üyesi 'Zerdeşt' kod adlı Savaş Çelik'in Avrupa'ya geçeceği istihbaratı sonrası operasyon düzenledi. Sınır ötesinde yapılan operasyonla yakalanan Çelik, Türkiye'ye getirildi. Savaş Çelik'in, 2014 yılından itibaren Muş kırsalındaki PKK/KCK mensuplarına bağlı olarak işbirlikçi faaliyeti yürüttüğü ve eylemlerde aktif rol oynadığı öğrenildi. Terörden aranan listesinde 'mavi kategori'de yer alan Çelik'in, 2015 yılının sonunda Suriye'ye geçerek örgütsel faaliyetlerine devam ettiği belirlendi.

ŞEHİT KULAKSIZ OLAYININ SON FAİLİYDİ 

Öte yandan Savaş Çelik'in, 27 Temmuz 2015'te Muş'un Malazgirt ilçesinde eşi ile birlikte otomobilde uğradığı saldırıda Binbaşı Arslan Kulaksız'ın şehit olması ile eylemi planlayıp, gerçekleştiren grup içerisinde yer aldığı belirlendi. Çelik'in, bu saldırının ardından Suriye'ye kaçtığı öğrenildi. Bu eylemin 'son faili'nin, Çelik olduğu belirtildi. Ayrıca söz konusu saldırı ile ilgili 8'i tutuklu 12 sanık hakkında daha önce 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme', 'devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma' ve 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 30'ar yıla kadar hapis cezası istendiği öğrenildi.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
MİTBinbaşıKulaksızşehit
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meteoroloji: Avrupa'daki sıcak hava dalgası riski Türkiye'de yok
Meteoroloji: Avrupa'daki sıcak hava dalgası riski Türkiye'de yok
İstanbul'da 4 ilçede çayır tırtılı alarmı; 25 bin dekarlık alanda etkili oldu
İstanbul'da 4 ilçede çayır tırtılı alarmı; 25 bin dekarlık alanda etkili oldu
TOGG İstanbul'da sergileniyor
TOGG İstanbul'da sergileniyor
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans