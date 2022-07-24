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MİT, PKK/YPG'nin sözde Aynularab sorumlusunu etkisiz hale getirdi

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK-YPG'nin sözde Aynularab sorumlusu 'Kendal Ermeni' kod adlı Şahin Tekintanğaç'ı etkisiz hale getirdi. 

24 Temmuz 2022 Pazar 13:46
MİT, PKK/YPG'nin sözde Aynularab sorumlusunu etkisiz hale getirdi

ANKARA, (DHA)

MİT, yurt içindeki faaliyetleri nedeniyle uzun süredir aranan 'Kendal Ermeni' kod adlı Şahin Tekintanğaç'ı 20 Temmuz'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi. Tekintanğaç'ın, uzun yıllar Ağrı, Kars, Bilgöl, Bitlis bölgelerinde terör faaliyeti yürüttüğü belirlendi. Öte yandan Suriye'ye yönelik muhtemel sınır ötesi harekat öncesi; terör örgütü için stratejik öneme sahip Aynularab bölgesinde yapılan bu operasyonun büyük etki yarattığı belirtildi. Ayrıca operasyonun muhtemel harekat öncesi terör örgütündeki çözülmeleri hızlandıracağı güvenlik kaynaklarınca değerlendirildi. (DHA)

DHA

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