MİT, sözde Barış Pınarı alan sorumlusu dahil 5 DEAŞ'lı teröristi yakaladı

ANKARA - Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) koordineli çalışmasıyla Barış Pınarı Harekatı alanında DEAŞ'ın sözde sorumlusunun yanı sıra eylemci unsurlarının da aralarında bulunduğu 5 terörist yakalandı.



MİT'in istihbari ve operasyonel desteğiyle SMO'ya bağlı yerel güvenlik güçlerince kasım ayı içinde Barış Pınarı Harekatı alanında düzenlenen operasyonlarla 5 DEAŞ mensubu, silah ve teçhizatıyla ele geçirildi. Yakalanan teröristlerden 'Abu Seyf Tadmuri/Abu Dücane' kod adlı Muhammed Halid Ali'nin, DEAŞ'ın sözde Barış Pınarı Harekat bölgesinde görevlendirdiği sorumlu olduğu ve Suriye'nin Çöl bölgesinde faaliyet gösterdiği belirlendi. 'Abu Ömer Korani' kod adlı Muhammed Salih'in, örgütün talimatı ile çeşitli baskın eylemlerine katıldığı; 'Abu İslam Salo' kod adlı Halit Muhammed İsa El Hulu ve 'Abu Hasan Şami' kod adlı Ali Hüseyin Ali'nin örgüt bünyesinde 'suikastçı' olarak faaliyet gösterdiği, 'Abu Hamza' kod adlı Şadi El Setem El Ali'nin de Barış Pınarı Harekatı alanında patlayıcı madde sorumlusu olarak faaliyet gösterdiği öğrenildi.