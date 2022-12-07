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Modernize edilen havanlar TSK'ya teslim edildi

07 Aralık 2022 Çarşamba 12:28
Modernize edilen havanlar TSK'ya teslim edildi

ANKARA - Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Yeni tevcih sistemi, akıllı atış kontrol sistemi, lazer mesafe ölçerlerle donatarak modernize ettiğimiz 60, 81, 120 milimetre havanların ilk teslimatlarını Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) gerçekleştirdik" dedi.

Savunma Sanayii Başkanlığı'nca 'Havanların Modernizasyonu Projesi' kapsamında ilk havanların teslimatı Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na yapıldı. Modernize edilen 60, 81 ve 120 milimetre çapındaki havanlar daha kısa sürede, daha yüksek hassasiyetle ve gerektiğinde daha az personel ile atış imkanına sahip oldu. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yeni teslimatlara ilişkin yaptığı açıklamada, "Yeni tevcih sistemi, akıllı atış kontrol sistemi, lazer mesafe ölçerlerle donatarak modernize ettiğimiz 60, 81, 120 milimetre havanların ilk teslimatlarını TSK'ya gerçekleştirdik. Böylece havanlarımız daha kısa sürede daha yüksek atış hassasiyetine sahip oldu. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

'KALİFİKASYON VE KABUL TESTLERİ TAMAMLANDI'

Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan projeye ilişkin yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi:

"Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından başlatılan ve ASELSAN tarafından yürütülen 'Havanların Modernizasyonu Projesi' kapsamında 60 milimetre komando havanı akıllı atış kontrol sistemi ve sistemin alt bileşeni olan ALRF-S50 lazer mesafe ölçerin, kalifikasyon ve kabul testleri, 81 milimetrelik UT-1 çatal ayağının iyileştirilmesi ile yeni tevcih sisteminin ve sistemin alt bileşeni olan ALRF L-100 lazer mesafe ölçerin kalifikasyon ve kabul testleri ve 120 milimetre havanlar için yeni tevcih sistemi ve sistemin alt bileşeni olan ALRF-L100 lazer mesafe ölçerin kalifikasyon ve kabul testleri başarı ile tamamlandı. Atışlara sürat kazandırılacak proje kapsamında 'ilk muayene', 'yüksek-düşük sıcaklık çalışma', 'dayanım', 'sızdırmazlık', 'titreşim', 'düşme' gibi birçok farklı kalifikasyon testi ile 'doğruluk-dağılım', 'EMI/EMC', 'mesafe ve açı ölçümleri', 'yüksek-düşük sıcaklık depolama' gibi birçok farklı içerikte kabul test faaliyeti başarılı bir biçimde tamamlandı." 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Modernize Edilen HavanlarTSK
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