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MSB: 22 terörist etkisiz hale getirildi

17 Ağustos 2022 Çarşamba 15:04
MSB: 22 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA - MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki hudut hattında 2 askerin şehit olmasının ardından, bölgede şu ana kadar 22 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Birecik/Şanlıurfa hududunda 2 kahraman silah arkadaşımızın şehit olduğu terörist saldırısının ardından bölgede belirlenen hedefleri vurmaya devam ediyoruz. Şu ana kadar bölgede 22 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" ifadelerine yer verildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
MSBTerörist
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