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MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
11 Nisan 2022 Pazartesi 15:07
MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin ateş destek vasıtalarıyla Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde 1 PKK'lı teröristin de silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Teröristleri inlerinde vurmaya devam ediyoruz. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirilirken, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist de SİHA ile etkisiz hale getirildi" denildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
MSBTerörist
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