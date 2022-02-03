Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 7
hafif yağmur
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1,992.57
ALTIN
787.71
DOLAR
13.57
STERLİN
18.43
EURO
15.33
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu 15 öğretim görevlisi alacak
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu...
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi...
Kastamonu Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Kastamonu Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
İstanbul Rumeli Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
İstanbul Rumeli Üniversitesi Araştırma...

MSB: Cezalandırma atışlarında 34 terörist etkisiz hale getirildi

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
03 Şubat 2022 Perşembe 14:49
MSB: Cezalandırma atışlarında 34 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA - MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, El Bab, Dadat, Cibrin ve Tall Malid bölgelerindeki üs bölgelerine taciz ateşi açan teröristlere yönelik Cizre şehidi için yapılan cezalandırma atışlarında 34 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, El Bab’da en az 9 sivili katleden terör örgütü PKK/YPG'den misliyle hesap sorulduğu belirtilerek, "El Bab, Dadat, Cibrin ve Tall Malid bölgelerindeki üs bölgelerimize taciz ateşi açan teröristlere Cizre şehidimiz için cezalandırma atışları yapıldı ve en az 34 terörist etkisiz hale getirildi. Böylece Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde toplam 43 terörist etkisiz hale getirilmiş oldu. Terör örgütü PKK/YPG'nin huzur ve güven ortamını bozma hayallerini boşa çıkarmaya devam edeceğiz. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Cezalandırma AtışlarıMSB
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Bizim mahkemelerimizi tanımayanları biz de tanımayız"
"Bizim mahkemelerimizi tanımayanları biz de tanımayız"
Bakan Koca'dan Yunan mevkidaşına: İnsanlık ölmemeli
Bakan Koca'dan Yunan mevkidaşına: İnsanlık ölmemeli
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu 15 öğretim görevlisi alacak
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu 15 öğretim görevlisi alacak
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans