Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 10
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.089,72
ALTIN
930,67
DOLAR
14,78
STERLİN
19,28
EURO
16,22
Demiroğlu Bilim Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Demiroğlu Bilim Üniversitesi öğretim...
Kapadokya Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Kapadokya Üniversitesi öğretim üyesi...
Marmara Üniversitesi sözleşmeli bilişim personelleri alacak
Marmara Üniversitesi sözleşmeli bilişim...
Yeditepe Üniversitesi öğretim elemanı alacak
Yeditepe Üniversitesi öğretim elemanı...
Flaş Haber
Kar barajlara yaradı
Kapat

MSB'den 'Gökyüzümüzün sarsılmaz gücü Hava Kuvvetlerimiz' paylaşımı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
14 Mart 2022 Pazartesi 15:03
MSB'den 'Gökyüzümüzün sarsılmaz gücü Hava Kuvvetlerimiz' paylaşımı

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı pilotlarının uçuşa hazırlık ve hedefleri imha görüntülerini "Gökyüzümüzün sarsılmaz gücü Hava Kuvvetlerimiz" notuyla paylaştı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı personelinin uçuşa hazırlık görüntüleri bakanlığın Twitter hesabından paylaşıldı. "Semalara yükselen çelikten bir güç, çelikten daha sağlam bir öz, yükselin ki yücelsin millet. İşte gökyüzümüzün sarsılmaz gücü Hava Kuvvetlerimizin uçuşa hazırlık görüntüleri" mesajıyla paylaşılan görüntüde pilotların uçaklara binip havalanması ve belirlenen hedefleri imha etmeleri de yer aldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
MSBPaylaşımGökyüzüHava Kuvvetleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sağlık çalışanlarından 'Tıp Bayramı'nda basın açıklaması
Sağlık çalışanlarından 'Tıp Bayramı'nda basın açıklaması
Bakan Kasapoğlu: Merhum Akif, millet sevgisini şiir ile milletimize yansıtmıştır
Bakan Kasapoğlu: Merhum Akif, millet sevgisini şiir ile milletimize yansıtmıştır
Demiroğlu Bilim Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Demiroğlu Bilim Üniversitesi öğretim üyesi alacak
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans