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MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
30 Ağustos 2021 Pazartesi 15:13
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MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA - Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) ortak düzenlediği operasyonda 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "Göklerin kartalları her daim görevinin başında. TSK ile MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hâle getirildi" ifadeleri kullanıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Irakın KuzeyiMSBTeröristEtkisiz
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